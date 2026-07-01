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News aus der Leichtathletik Oberschenkelzerrung zwingt Ditaji Kambundji zu Wettkampfpause

01.07.2026, 18:23

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Eine Sportlerin in rotem Trikot auf einer Indoor-Bahnveranstaltung.
Legende: Fehlt verletzt Ditaji Kambundji. KEYSTONE/Michael Buholzer

Kambundji muss pausieren

Ditaji Kambundji muss eine Wettkampfpause einlegen. Wie ihr Management mitteilt, fällt die Weltmeisterin über 100 m Hürden aufgrund einer Zerrung im vorderen Oberschenkel vorderhand aus. Die Verletzung zog sich die 24-jährige Bernerin am vergangenen Sonntag beim Aufwärmen vor dem Diamond-League-Meeting in Paris zu. Wie lange sie ausfällt, ist schwierig abzuschätzen. Zumindest ihre Starts am Diamond-League-Meeting in Monaco (10. Juli) und bei Spitzenleichtathletik Luzern (16. Juli) muss die Schweizer Sportlerin des Jahres 2025 absagen.

Radio SRF 1, Abendbulletin, 1.7.26, 18:45 Uhr ; 

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