Legende: Fehlt verletzt Ditaji Kambundji. KEYSTONE/Michael Buholzer

Kambundji muss pausieren

Ditaji Kambundji muss eine Wettkampfpause einlegen. Wie ihr Management mitteilt, fällt die Weltmeisterin über 100 m Hürden aufgrund einer Zerrung im vorderen Oberschenkel vorderhand aus. Die Verletzung zog sich die 24-jährige Bernerin am vergangenen Sonntag beim Aufwärmen vor dem Diamond-League-Meeting in Paris zu. Wie lange sie ausfällt, ist schwierig abzuschätzen. Zumindest ihre Starts am Diamond-League-Meeting in Monaco (10. Juli) und bei Spitzenleichtathletik Luzern (16. Juli) muss die Schweizer Sportlerin des Jahres 2025 absagen.