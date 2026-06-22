Legende: Armand «Mondo» Duplantis bei seinem letzten Auftritt im Letzigrund Anfang September 2024. Keystone/Jean-Christophe Bott

Duplantis kehrt nach Zürich zurück

Weltklasse Zürich freut sich auf einen ganz grossen Namen in der Leichtathletik: Stabhochspringer Armand Duplantis wird am 27. August das Diamond-League-Meeting im Letzigrund bestreiten. Der 26-jährige Schwede hält mit 6,31 Metern den Weltrekord in seinem Fachgebiet, aufgestellt Mitte März in Uppsala (SWE). In Zürich wird er versuchen, seine Bestmarke ein weiteres Mal zu übertreffen. Bei seinem letzten Auftritt im Letzigrund lieferte sich Duplantis das epische Sprintduell mit Norwegens Superstar Karsten Warholm – und behielt klar die Oberhand.

Verfahren gegen Geher Schwazer

Geher Alex Schwazer hat bezüglich eines möglichen Dopingvergehens erneut für Schlagzeilen gesorgt. Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland leitete gegen den Südtiroler ein Verfahren «wegen eines möglichen Verstosses gegen Anti-Doping-Bestimmungen» ein. Beim Olympiagold-Gewinner von Peking 2008, der bereits 2012 und 2016 positiv auf verbotene Substanzen getestet und gesperrt worden war, wurde Ende April bei der Deutschen Meisterschaft sowohl in der Urinprobe als auch in der Blutprobe die Substanz Erythropoetin nachgewiesen.