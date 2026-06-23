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News aus der Leichtathletik Werro brilliert mit Europarekord über 600 m

23.06.2026, 22:16

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Person in sportlichem Outfit hält Schuhe und zeigt eine freudige Geste auf einer Laufbahn.
Legende: In blendender Verfassung Audrey Werro. CA Belfaux

Werro weiter in Topform

Audrey Werro hat am Dienstag einmal mehr ihre absolute Topform unter Beweis gestellt. Die Freiburgerin entschied sich spontan für eine Teilnahme am Abendmeeting in Biel und lief über die selten gelaufenen 600 m nach 1:22,85 Minuten ins Ziel. Diese Zeit entspricht einem neuen Europarekord, die vorherige Bestmarke von Keely Hodgkinson (GBR) unterbot sie um 56 Hundertstel. Weltweit sind nur fünf Frauen schneller gelaufen als Werro. Über 800 m hatte Werro Anfang Juni in Stockholm die drittschnellste Zeit aller Zeiten aufgestellt.

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