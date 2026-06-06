Legende: Erfolgreiches Schweizer Quartett Maëlle Minnig, Nadja Fässler, Judith Wyder, Theres Leboeuf (von links). Swiss Athletics/Sandro Anderes

Off-Road-EM: Schweizer Jubel in Kamnik

Die Schweizer Läuferinnen haben im Trail-Rennen an der Off-Road-EM im slowenischen Kamnik geglänzt. Judith Wyder gewann das Rennen über 52 km in 4:36:41 Stunden und wurde erstmals Europameisterin. In der Teamwertung holten die Schweizerinnen (mit Wyder, Theres Leboeuf/5., Nadja Fässler/11. und Maëlle Minnig/15.) mit 17 Rangpunkten vor Frankreich (23) und Spanien (38) ebenfalls Gold. Wyder (STB) erbrachte im Rennen in den slowenischen Alpen einmal mehr den Beweis, dass sie zu den besten Bergläuferinnen der Welt gehört. Sie setzte sich früh an die Spitze und kontrollierte das Geschehen souverän. Nach zweimal Silber an der WM 2023 (Trail Short) und an der EM 2024 (Up&Down) ist die 37-jährige Bernerin nun erstmals Europameisterin.