Legende: Ist in Ratingen über sich hinausgewachsen Annik Kälin. Keystone/AP/Anke Wälischmüller

Annik Kälin stellt im deutschen Ratingen mit 6819 Punkten einen neuen Schweizer Rekord im Siebenkampf auf.

Ihre alte Bestmarke, die sie erst vor einem Monat in Götzis erzielte, überflügelt sie um 93 Zähler.

Annik Kälin hat es wieder getan: Knapp einen Monat nach ihren 6726 Punkten in Götzis hat die Bündnerin ihren eigenen Schweizer Rekord im Siebenkampf um knapp 100 Zähler übertroffen. Kälin kam im deutschen Ratingen auf ein Total von 6819. Dieser Wert bedeutet erneut auch Jahresweltbestleistung.

Im Sprint unwiderstehlich

Bereits am Samstag hatte sich abgezeichnet, dass die Marke von 6800 Zählern fallen würde. Im Hürdensprint und über 200 m erzielte sie neue persönliche Bestleistungen. Am Sonntag vermochte Kälin das Niveau zu halten. Im Weitsprung, ihrer Paradedisziplin, erzielte sie 6,75 m und distanzierte die Konkurrenz um fast einen halben Meter und mehr. Im Speerwurf erreichte sie mit 47,85 m den zweitbesten Wert im Feld. Und im abschliessenden 800-m-Lauf blieb sie in 2:11,93 Minuten nur 6 Zehntel über ihrer Bestleistung.

Der Sieg in Ratingen fiel entsprechend deutlich aus. Die zweitplatzierte US-Amerikanerin Erin Marsh verlor über 500 Punkte auf Kälin (6305). Dritte wurde die Deutsche Sandrina Sprengel (6218).