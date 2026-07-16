Legende: Die EM im August kann kommen Leonie Hügli. Keystone/Gian Ehrenzeller

Speerwerferin Leonie Hügli sichert sich bei Spitzenleichtathletik Luzern mit neuem Schweizer Rekord (62,18 m) den Sieg.

Mujinga Kambundji hat bei ihrem Comeback über 100 m noch Luft nach oben.

Speerwerferin Leonie Hügli hat ihre ausgezeichnete Form auch bei Spitzenleichtathletik Luzern unter Beweis gestellt und zum dritten Mal in ihrer Karriere die 60-m-Marke übertroffen. Doch nicht nur das: Die 21-jährige Bernerin übertraf mit 62,18 m ihren erst vor zwei Monaten aufgestellten Schweizer Rekord gleich um 24 cm. Dank ihrem Coup strich die Schweizerin vor Heimpublikum den Meeting-Sieg ein.

Hügli stellte die Schweizer Rekordmarke erst im letzten Versuch auf. Zuvor war sie unter 55 m geblieben und hatte zudem zwei Fehlversuche zu verzeichnen.

Kambundji tut sich schwer

Über die 100 m der Frauen waren alle Augen auf Mujinga Kambundji gerichtet. Knapp 8 Monate nach der Geburt ihres Sohnes startete die Berner Sprinterin im B-Final. In 11,58 Sekunden gelang ihr auf der von einem Gewitter noch nassen Bahn kein optimaler Lauf. Am Wochenende hatte sie in Bulle einen ersten wettkampfmässigen Testlauf absolviert und dort mit 11,33 einen starken Auftritt hingelegt.

Der Sieg ging an Tina Clayton (11,02) gefolgt von zwei weiteren Jamaikanerinnen. Beste Schweizerin war Géraldine Di Tizio-Frey (11,20) auf Rang 4, dahinter folgten Salomé Kora (11,24) und Xenia Buri (11,38).

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