Star-Quarterback Patrick Mahomes hat die Kansas City Chiefs in die NFL-Halbfinals geführt, wo sie auf Baltimore treffen. Auch die Detroit Lions sind weiter.

Legende: Lehrt die Gegner das Fürchten Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes steht zum 6. Mal in Folge im Halbfinal. Imago/USA Today Network

Titelverteidiger Kansas City gewann bei den Buffalo Bills mit 27:24. Quarterback Patrick Mahomes warf für 215 Yards, darunter zwei Touchdown-Pässe auf Taylor-Swift-Freund Travis Kelce. Im Halbfinal treten die Chiefs bei den Baltimore Ravens an, dem besten Team der Regular Season.

Die Bills, die im Spielverlauf meistens führten, hätten kurz vor Schluss nochmals ausgleichen können. Kicker Tyler Bass verschoss aber einen Field-Goal-Versuch aus 44 Yards.

Detroit im Schlussspurt

Detroit kämpfte sich zu einem 31:23-Heimsieg über die Tampa Bay Buccaneers. Den Lions gelangen im letzten Viertel zwei sehenswerte Touchdowns in Folge: Erst brach Jahmyr Gibbs durch die Mitte und lief 31 Yards in die Endzone, dann warf der starke Quarterback Jared Goff einen Super-Pass auf Amon-Ra St. Brown. Die Lions treten im Halbfinal bei den San Francisco 49ers an.