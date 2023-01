Die San Francisco 49ers folgen den Eagles in den Conference-Final. Die Buffalo Bills scheitern an den Bengals.

Playoffs in der NFL

San Francisco spielt gegen die Philadelphia Eagles um den Einzug in den Super Bowl. Die 49ers gewannen in den Playoffs 19:12 gegen Dallas. Quarterback-Überraschung Brock Purdy verlängerte die beeindruckende Serie auf 8 Siege in 8 Spielen und blieb auch gegen die Cowboys nahezu fehlerfrei. Purdy warf zwar keinen Touchdown-Pass, leistete sich aber auch keinen Fehlwurf. Dak Prescott auf der anderen Seite passte 2 Mal zu einem Gegner.

Purdy war im Draft an letzter Stelle ausgewählt worden und bekam deswegen den Spitznamen «Mister Irrelevant». Weil sich die Quarterbacks Trey Lance und Jimmy Garoppolo verletzten, kam Purdy überraschend zum NFL-Debüt und ist seither Stammspieler.

Cincinnati setzte sich bei Schneetreiben in Buffalo 27:10 durch und trifft im AFC-Final auf die Kansas City Chiefs. Für die hoch gehandelten Bills endet die Saison erneut nach der Divisional-Runde. Jubel der enttäuschten Bills-Fans gab es, als Damar Hamlins Anwesenheit bekannt gegeben wurde. Für den 24-Jährigen war es der 1. Stadionbesuch seit seinem Herzstillstand vor 3 Wochen.