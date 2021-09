Justin Tucker sichert Baltimore in der NFL gegen Detroit mit einem Field Goal aus 66 Yards den 19:17-Sieg.

Rekord-Abend in der NFL

Mit dem letzten Drive versuchte Baltimore am Sonntag bei den Detroit Lions, einen 16:17-Rückstand noch zu drehen. Für die Ravens lief es allerdings nicht nach Wunsch. Und so blieb ein Field-Goal-Versuch aus 66 Yards die letzte Chance für das Team um Quarterback Lamar Jackson. Aus dieser Distanz hatte zuvor noch kein Kicker in der Geschichte der NFL getroffen.

Justin Tucker nahm sich der scheinbar unlösbaren Aufgabe an. Sein Kick prallte an die Querlatte und von dort zwischen den Querbalken hindurch ins Ziel. Damit sicherte der 31-Jährige seinem Team dank den 3 Punkten in letzter Sekunde den viel umjubelten 19:17-Sieg.

Agnew läuft 109 Yards zum Touchdown

Tucker überflügelte damit Matt Prater, der 2013 für Denver mit einem erfolgreichen Versuch aus 64 Yards den Rekord aufgestellt hatte. Prater, der aktuell für Arizona spielt, hatte sich ebenfalls am Sonntag gegen Jacksonville aus 68 Yards versucht. Sein Kick geriet allerdings zu kurz. Jamal Agnew von den Jaguars fing den Ball und trug ihn über 109 Yards zurück zum Touchdown. Damit egalisierte er den NFL-Rekord.