Nach drei Katastrophen-Saisons spielen die Chicago White Sox heuer um die Playoffs. Hat das Baseball-Team Hilfe von oben?

Im Mai 2025 wurde Robert Prevost zum Papst gewählt. Leo XIV. ist Anhänger des MLB-Teams Chicago White Sox. Im Dezember gewannen die White Sox die Draft-Lotterie für 2026. Zufall?

Drei Saisons lang krebsten die White Sox am Tabellenende herum. In der ersten vollständigen Spielzeit seit Leos Amtsantritt kämpfen sie um die Playoff-Plätze. Zufall?

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Die White Sox kosten die Beziehung zu Leo voll aus. In der Nähe des Sitzes, auf dem der spätere Papst Leo 2005 während den World Series sass, gibt es ein multimediales Wandbild. Bildquelle: Imago/Newscom World. 1 / 4 Legende: Die White Sox kosten die Beziehung zu Leo voll aus In der Nähe des Sitzes, auf dem der spätere Papst Leo 2005 während den World Series sass, gibt es ein multimediales Wandbild. Imago/Newscom World

Bild 2 von 4. Beliebtes Sujet. Der inzwischen berühmte Sitz 2, Reihe 19, Sektion 140 im Rate Field ist ein beliebter Ort, sich ablichten zu lassen. Natürlich auch für Nonnen. Bildquelle: Imago/UPI Photo. 2 / 4 Legende: Beliebtes Sujet Der inzwischen berühmte Sitz 2, Reihe 19, Sektion 140 im Rate Field ist ein beliebter Ort, sich ablichten zu lassen. Natürlich auch für Nonnen. Imago/UPI Photo

Bild 3 von 4. Mitbringsel aus Chicago. Papst Leo trägt eine Cap der White Sox, die ihm von einem frisch vermählten Paar übergeben wurde. Bildquelle: Imago/Zuma Press Wire. 3 / 4 Legende: Mitbringsel aus Chicago Papst Leo trägt eine Cap der White Sox, die ihm von einem frisch vermählten Paar übergeben wurde. Imago/Zuma Press Wire

Bild 4 von 4. Mit Unterschrift des Papstes. Der Erzbischof von Chicago, Kardinal Blase Cupich, überreicht Paul Konerko aus dem erfolgreichen White-Sox-Team von 2005 ein ganz spezielles Trikot. Bildquelle: Reuters/Imagn Images/Matt Marton. 4 / 4 Legende: Mit Unterschrift des Papstes Der Erzbischof von Chicago, Kardinal Blase Cupich, überreicht Paul Konerko aus dem erfolgreichen White-Sox-Team von 2005 ein ganz spezielles Trikot. Reuters/Imagn Images/Matt Marton Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Plötzlich kommen die Hits

Die diesjährige Stärke des Teams von Chicagos «Southside» liegt in der Offensive. Ihre stärksten Batter sind Miguel Vargas, Colson Montgomery und Munetaka Murakami. Und Teamkollege Tristan Peters schlug in der Nacht auf Samstag sogar einen seltenen «Cycle» (Single, Double, Triple, Homerun). Die White Sox deklassierten die Athletics mit 14:1.

Den 1. Pick nutzten die White Sox beim Draft am Samstag für die Verpflichtung des 21-jährigen Roch Cholowsky von der University of California in Los Angeles, der als extrem talentierter Shortstop gilt. Stösst er zu einem Team, das etwas zusätzliche Hilfe von oben erhält?