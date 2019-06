Der gebürtige Dominikaner erlitt eine Schusswunde im Rücken. Derzeit weilt er in Boston in einem Spital.

Legende: Holte mit Boston 3 Titel David Ortiz. imago images

Der ehemalige Baseball-Star David Ortiz wurde am Montag nach Boston geflogen. Am Tag zuvor war der 43-Jährige in einer Bar in der Dominikanischen Republik angeschossen worden.

Ortiz befinde sich in stabilem Zustand, wie die örtlichen Behörden in Boston mitteilten. Bereits vor der Verlegung war ihm in Santo Domingo bei einer Operation unter anderem die Gallenblase entfernt worden.

Eine Red-Sox-Legende

Ortiz hatte seine 20-jährige Karriere in der amerikanischen Major League Baseball 2016 beendet, nachdem er zum 10. Mal ins All-Star-Team gewählt worden war. Nach 6 Saisons mit den Minnesota Twins (1997 -2002) erlebte «Big Papi» seine Blütezeit ab 2003 mit den Boston Red Sox und gewann dreimal die World Series.