«Als wir gegeneinander spielten, mochten wir uns nicht so»

Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich machen gemeinsame Sache. Das neu formierte Beachvolley-Duo über die Tücken ihrer Zusammenarbeit und den Auftritt am Heim-Turnier in Zürich.

Beachvolley-Duo Vergé-Dépré/Heidrich im Interview 2:51 min, vom 6.4.2017

Am Donnerstagabend greifen Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich im Hauptbahnhof Zürich an. Vor dem Saisonauftakt in der Schweiz nahm sich das topgesetzte Duo Zeit und beantwortete folgende Fragen:

Welches sind die grössten Herausforderungen?

Von der Gegnerin zur Mitspielerin: Wie lief das ab?

Gibt es Risiken bei der Zusammenarbeit?

Ungewissheit oder Vorfreude: Was überwiegt unmittelbar vor dem Saisonstart?

