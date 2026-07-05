Legende: Sichern sich die ersehnte Kuhglocke Stefan Boermans (hinten) und Alexander Brouwer. Keystone/Peter Schneider

Die Niederländer Stefan Boermans und Alexander Brouwer gewinnen das Elite16-Turnier in Gstaad.

Bei den Frauen triumphieren wie schon 2024 und 2025 die US-Amerikanerinnen Kristen Cruz und Taryn Brasher.

Alle Schweizer Duos waren bereits vor dem Finaltag ausgeschieden.

Boermans' langes Warten

Der Männerfinal war eine spannende Angelegenheit. Die Niederländer Stefan Boermans und Alexander Brouwer setzten sich gegen die US-Amerikaner Trevor Crabb/Corey Budinger nach hauchdünn verlorenem Startsatz mit 26:28, 21:17 und 15:11 durch.

Es war erst das zweite gemeinsame Turnier des niederländischen Duos. Der 36-jährige Brouwer war bereits zum 14. Mal in Gstaad angetreten. Einen 2. und 3. Platz hatte er bereits erreicht, gewonnen noch nie. Bei der Siegerehrung fehlten ihm fast die Worte. «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung», sagte er.

Cruz/Brasher unantastbar

Die US-Frauen Kristen Cruz und Taryn Brasher haben wie schon 2024 und 2025 in Gstaad triumphiert. Sie bezwangen im Final ihre Landsfrauen Megan Kraft/Kelly Cheng mit 21:19, 21:15.

Kristen Cruz (geborene Nuss) und Taryn Brasher (geborene Kloth) treten unter dem Kürzel TKN auf und waren vor Gstaad die Nummer 3 der Weltrangliste. Die beiden bilden seit 2021 ein Team. An der WM 2025 gewannen sie Silber, im Jahr 2023 Bronze. Das grosse Ziel bilden nun die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028.

Auf Platz 3 landeten Katja Stam und Raisa Schoon. Die Niederländerinnen hatten in den Viertelfinals die Olympia-Dritten Tanja Hüberli und Nina Brunner aus dem Turnier geworfen. Hüberli/Brunner hatten im Berner Oberland dennoch mit Platz 5 für das beste Schweizer Resultat besorgt.