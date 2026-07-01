Beim Elite16-Turnier in Gstaad starten die Schweizerinnen nur teilweise erfolgreich. Die Schweizer Männer verlieren.

Legende: Kein Sieg trotz gutem Spiel Für Mäder/Kernen. Melanie Duchene

Nina Brunner und Tanja Hüberli besiegten das japanische Duo Asami Shiba/Reike Murakami im ersten Gruppenspiel mit 24:22, 21:16 und sicherten sich damit die ersten Punkte am Beachvolleyball-Heimturnier in Gstaad. Auch die Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré starteten mit einem Sieg. Gegen die Brasilianerinnen Thamela/Victoria setzten sie sich mit 21:12, 16:21, 15:12 durch.

Von den Schweizer Frauen-Duos mussten einzig Joana Mäder und Leona Kernen als Verliererinnen vom Sand. Gegen Molly Shaw/Toni Rodriguez aus den USA unterlagen sie 18:21, 21:16, 9:15. Die Chancen für das Überstehen der Gruppenphase sind aber weiterhin intakt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Beachvolleyball aus Gstaad können Sie am Wochenende live bei SRF mitverfolgen. Die Viertelfinals mit Schweizer Beteiligung und die Halbfinals und Finals der Frauen und Männer gibt's live zu sehen.

Die Schweizer Männer konnten ihre Auftaktpartien nicht erfolgreich gestalten. Luc Emanuel Flückiger und Andrin Kolb mussten sich ebenso wie Julian Friedli und Jonathan Jordan geschlagen geben.

Das Turnier in Gstaad war nach einem heftigen Gewitter in der Mittagszeit unterbrochen worden. Nach rund 90 Minuten konnten die Partien auf den vier Courts wieder aufgenommen werden.