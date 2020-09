Bei der Beachvolleyball-EM in Lettland sind 4 Spieler von 3 Männer-Duos positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei handelt es sich um Athleten aus Österreich, der Ukraine und Russland, wie der lettische Volleyballverband am Mittwoch in Riga mitteilte. Die positiv getesteten Athleten seien isoliert worden und werden von ihren nationalen Verbänden betreut. Die betroffenen Teams wurden nicht für die EM zugelassen. Ein weiteres Duo sei zudem nicht zum Turnier im lettischen Ostseebad Jurmala angereist, hiess es. Bei den Frauen habe es dagegen keine positiven Corona-Tests gegeben.