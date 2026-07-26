Mehr als ein halbes Jahr nach einem folgenschweren Unfall in Nigeria kehrte Anthony Joshua in den Ring zurück.

Legende: Auf die Bretter Nach 2:43 Minuten in der 2. Runde war der Kampf vorbei. Keystone/AP/Ali Issa

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua hat ein erfolgreiches Comeback im Ring gegeben. Der 36-jährige Brite überstand zwei frühe Niederschläge und gewann seinen Kampf gegen den Albaner Kristian Prenga im saudi-arabischen Dschidda in der zweiten Runde durch K.o.

Es war Joshuas erster Schritt beim neuerlichen Versuch, wieder in die Weltspitze vorzudringen. Voraussichtlich im November wartet die «Battle of Britain» gegen Ex-Weltmeister Tyson Fury.

Im Dezember zwei Freunde verloren

Für Joshua war es der erste Kampf seit einem folgenschweren Verkehrsunfall im Dezember 2025 in Nigeria. Dabei waren zwei seiner Freunde und Mitglieder seines Staffs ums Leben gekommen. Joshua selbst überstand den Crash eine Woche nach seinem umstrittenen Duell gegen den YouTuber Jake Paul ohne lebensbedrohliche Verletzungen.

Vor dem Kampf gegen Prenga hatte er erklärt, dass Boxen seine Bestimmung sei: Er wolle sich um die Familien seiner getöteten Freunde kümmern, deren Namen auf dem Ringboden zu lesen waren.