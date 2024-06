Swiss Olympic hat vier weitere Athleten für die Olympischen Spiele selektioniert. Nadine Aeberhard, Cedric Butti, Zoé Claessens und Simon Marquart nehmen in Paris an den BMX-Wettbewerben teil.

Legende: Kam schon bei Olympia 2020 zum Zug Zoé Claessens. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Zoé Claessens wird in Paris ihre zweiten Olympischen Spiele bestreiten. In Tokio vor drei Jahren bedeuteten die Halbfinals Endstation. Inzwischen hat die Waadtländerin ihren Status als eine der weltbesten Fahrerinnen in dieser Disziplin bestätigt.

Vor kurzem gewann die 23-Jährige ihre dritte EM-Goldmedaille in Verona und ihre zweite WM-Silbermedaille in Rock Hill in South Carolina.

Wie Claessens wird auch Simon Marquart zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. In Tokio schied er im Viertelfinal aus. Seither hat der Zürcher einige Erfolge gefeiert. Unter anderem gewann er 2022 in Nantes als erster Schweizer einen Weltmeistertitel im BMX.

01:15 Video Archiv: Schweizer Delegation reist im Zug nach Paris Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Premiere für Aeberhard

Cedric Butti war 2021 Ersatzmann an den Olympischen Spielen. Im Jahr 2022 gewann der Thurgauer an der EM die Silbermedaille. Die aktuelle Weltcup-Saison hat der 24-Jährige dank drei Podestplätzen in sechs Rennen auf Platz 2 der Gesamtwertung abgeschlossen.

Nadine Aeberhard erlebt diesen Sommer ihre Premiere an Olympischen Spielen. In den letzten Wochen erreichte die 22-jährige Bernerin ihren ersten Weltcup-Final der Elite und wurde in Tulsa in Oklahoma Vierte. Sowohl bei der EM in Verona als auch beim Testevent für die Olympischen Spiele in Paris belegte sie den dritten Platz.