Curling-EM in Aberdeen

Nach den Schweizer Frauen haben auch die Männer den Einzug in den Halbfinal an der EM im schottischen Aberdeen geschafft. Und dies, obwohl das letzte Spiel in der Round Robin gegen Norwegen mit 4:6 verloren ging.

Damit beendeten die Schweiz, Schweden und Norwegen die Vorrunde mit je 6 Siegen und 3 Niederlagen. Weil die Schweizer um Skip Yannick Schwaller aber den besten Koeffizienten des sogenannten Steinspiels aufweisen, reichte es dennoch zu Rang 3 hinter den makellosen Italienern und Schottland.

00:20 Video Schweiz misslingt letzter Stein – Halbfinal dennoch geschafft Aus Sport-Clip vom 23.11.2023. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Schweiz dank Sieg der Schotten weiter

Damit ist die Halbfinal-Teilnahme für Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel, Pablo Lachat und Schwaller Tatsache. Die Schweizer treffen im Kampf um den Final-Einzug am Freitag auf die aktuellen Welt- und Europameister aus Schottland um Skip Bruce Mouat.

Die Schweizer wären aufgrund sämtlicher Direktbegegnungen trotzdem ausgeschieden, wenn die Schotten ihr letztes Spiel überraschend gegen die Finnen, die Letzten der Zwischenrangliste, verloren hätten. Der Match lief auf Messers Schneide, bis sich die Schotten im Zusatz-End 8:7 durchsetzten.

Den zweiten Halbfinal bestreiten Schweden und der unbesiegte Round-Robin-Gewinner Italien.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können den Halbfinal der Schweizer Curler gegen Schottland am Freitag ab 10 Uhr live auf SRF zwei und im Stream in der SRF Sport App mitverfolgen.