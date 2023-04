Curling-WM in Ottawa

Nach 3 Siegen zum Auftakt an der WM in Ottawa hat die Schweizer Equipe die erste Niederlage kassiert. Benoît Schwarz, Yannick Schwaller, Sven Michel und Pablo Lachat mussten sich Italien, das zuvor in 3 Partien nur einen Sieg gefeiert hatte, mit 4:8 geschlagen geben.

Nach 6 Ends hatten die Schweizer – auch dank einem Dreierhaus im 3. End – noch mit 4:3 in Führung gelegen. Doch vom 7. bis zum 10. End waren es ausschliesslich die Italiener, die punkten konnten. In diesen 4 Ends liess sich das Team um den gebürtigen Genfer Skip Joël Retornaz 5 Steine gutschreiben, 3 davon waren gestohlen.

So geht es weiter

In der Nacht auf Mittwoch treffen Schwaller & Co. auf Norwegen. Sie können die Partie ab 1 Uhr im unkommentierten Livestream mitverfolgen. Am Mittwochnachmittag heisst der Gegner ab 15 Uhr Südkorea (ebenfalls live im Stream).