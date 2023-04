Das Genfer Team schlägt an der WM in Kanada nach der Niederlage gegen Italien prompt zurück.

Curling-WM in Ottawa

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller errangen an der WM in Ottawa den vierten Sieg im fünften Spiel. Das Quartett bezwang Norwegen in der Nacht auf Dienstag mit 11:4.

Pablo Lachat, Sven Michel, Schwaller und Benoît Schwarz dominierten die von Magnus Ramsfjell, dem Sohn des dreifachen Weltmeisters Eigil Ramsfjell, angeführten Nordländer mit 90:77 Prozent an geglückten Versuchen. Die Norweger, die zuvor alle vier Spiele für sich entschieden hatten, gaben nach nur sieben Ends auf.

Zuvor hatte die Schweiz gegen Italien die erste Niederlage an diesen Titelkämpfen kassiert und 4:8 verloren. Nach sechs Ends noch 4:3 in Front gelegen, punkteten bis zum Ende der Partie nur noch die Italiener.

So geht es weiter

Auch am Dienstag stehen die Schweizer zweimal im Einsatz. Zuerst treffen sie auf Südkorea (15:00 Uhr Schweizer Zeit), später auf Schottland (um 01:00 Uhr MEZ). Beide Partien gibt es live in der SRF Sport App zu sehen.