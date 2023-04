Die Schweizer Curler stehen an den Titelkämpfen in Ottawa nach 7 Spielen mit 6 Siegen da.

Zwei Siege für die Schweiz am 4. WM-Tag

Curling-WM in Ottawa

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller bleiben an der WM in Ottawa weiter auf Kurs. Gegen Aussenseiter Südkorea tat sich die Equipe zwar lange schwer, kam letztlich aber zu einem verdienten 8:4-Sieg. Später am Dienstag schlug man Schottland mit 7:4. Damit weist das Team des CC Genf nach 7 Partien bereits 6 Siege auf.

Die Entscheidung gegen Südkorea fiel im 9. End, als die Schweiz mit einem Zweierhaus auf 6:4 davonziehen konnte. Weil dem südkoreanischen Skip Jeong Byeongjin im 10. End der letzte Stein – ein Double-Takeout – komplett misslang, fiel der Sieg am Ende relativ deutlich aus. Zuvor hatten die Schweizer einen 3:0-Vorsprung aus dem 2. End nicht verwalten können. Bis zum 8. End kamen die Südkoreaner unter anderem dank zwei gestohlenen Steinen wieder auf 4:4 heran.

00:33 Video Zusammenfassung Schweiz – Südkorea Aus Sport-Clip vom 04.04.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Im Spiel gegen Schottland fiel die Entscheidung im 9. End. Der Schweiz gelang dabei ein Dreierhaus, womit sie von 4:4 auf 7:4 stellte. Danach gaben die Schotten, welche Schwaller und Co. im letztjährigen EM-Final eine empfindliche 5:4-Niederlage zugefügt hatten, auf.

00:39 Video Das Schweizer Zweierhaus im 9. End Aus Sport-Clip vom 04.04.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Am Mittwoch stehen für die Schweiz die Spiele gegen die Türkei und Neuseeland auf dem Programm (beide Begegnungen gibt es live zu sehen im unkommentierten Stream in der SRF Sport App).