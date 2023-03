Die Schweiz gibt sich an der Curling-WM gegen Schlusslicht Neuseeland keine Blösse und bleibt nach dem 9:1 unbesiegt.

Curling-WM in Schweden

Die Schweizer Curlerinnen treten an der WM in Schweden weiterhin souverän auf. Am Mittwochmorgen holten die Titelverteidigerinnen im 7. Spiel den 7. Sieg und liessen Schlusslicht Neuseeland beim 9:1 keine Chance.

Zunächst geriet das Team des CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni zwar mit 0:1 in Rückstand, im 2. End wurde dies mit einem Zweierhaus aber sofort korrigiert. In der Folge stahl die Schweiz den WM-Debütantinnen vom 3. bis 5. End immer 1 Stein – zuletzt im 6. gar deren 4 und die Gegnerinnen gaben auf.

02:08 Video Ein Viererhaus besiegelt den Schweizer Sieg Aus Sport-Clip vom 22.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

Bereits am Mittwochabend geht es für das Quartett Tirinzoni, Alina Pätz, Briar Schwaller-Hürlimann und Carole Howal mit der Partie gegen Italien weiter (ab 19 Uhr hier live), das ebenfalls auf den vorderen Tabellenplätzen zu finden ist.