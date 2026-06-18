Der Verein European Championships 2030 Switzerland hat entschieden, den Fokus neu auf die mögliche Durchführung 2034 zu setzen. Ein Anlass im Jahr 2030 wird nicht weiterverfolgt.

Legende: Es wird noch dauern bis European Championships in der Schweiz ausgetragen werden könnten. imago images/Bildbyran

Auslöser für die Neubeurteilung war der Entscheid des Bundesrates vom 20. Mai 2026, den European Championships 2030 keine finanzielle Unterstützung zuzusichern. In der Folge analysierte der Vorstand verschiedene politische und institutionelle Optionen, um die notwendige Unterstützung des Bundes dennoch sicherzustellen.



Bis Herbst 2026 sollen die notwendigen Abklärungen getroffen und das weitere Vorgehen für eine Kandidatur 2034 definiert werden. Ziel bleibt es, eine Grundlage für die Durchführung von European Championships, zentral gebündelte Europameisterschaften in diversen Sportarten, in der Schweiz zu schaffen.



Swiss Olympic unterstützt dieses Vorgehen. «Die Verschiebung auf 2034 erlaubt es, die Rahmenbedingungen sorgfältig abzuklären und möglichst die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung in acht Jahren zu schaffen», liess sich Präsidentin Ruth Metzler-Arnold in einer Medienmitteilung zitieren.





