Die Ostschweizer Golferin Chiara Tamburlini nimmt ihr insgesamt 9. Major in Angriff. An die US Open hat die 26-Jährige gute Erinnerungen.

Legende: Konzentrierte Vorbereitung Chiara Tamburlini (hier bei einem Turnier letztes Wochenende in Galloway, New Jersey). Imago/Zuma Press Wire

Bei ihrem letzten Vorbereitungsturnier auf die US Open konnte sich Chiara Tamburlini kontinuierlich steigern: Das LPGA-Turnier in Galloway (New Jersey) beendete sie mit einer 68er-Runde, nachdem sie zuvor noch 74 bzw. 71 Schläge benötigt hatte. Mehr als Rang 40 schaute für die St. Gallerin aber nicht heraus.

Ab Donnerstag ist die Konkurrenz noch grösser: Im kalifornischen Pacific Palisades messen sich die weltbesten Golferinnen am 2. Major-Turnier des Jahres. Als Nummer 84 der Welt gehört Tamburlini zu den Aussenseiterinnen.

Bisher zwei Top-15-Plätze

Die Schweizerin, die in ihrer Profikarriere seit 2023 bislang fünf Turniersiege feierte, kann Mut aus ihrem Abschneiden vor Jahresfrist schöpfen. Bei den US Open 2025 in Erin (Wisconsin) erzielte sie mit Rang 14 ihr damals klar bestes Major-Ergebnis, das sie dann im Spätsommer an den British Open als 13. noch toppte.

Favoritin auf den Turniersieg ist Nelly Korda (USA), ihres Zeichens Weltranglisten-Erste und überlegene Siegerin des 1. Majors des Jahres, der Chevron Championship.