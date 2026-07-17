Beim British Open in Southport bei Liverpool haben am Freitag gleich zwei Spieler mit einer 62er-Runde brilliert.

Legende: Das war knapp Lucas Herbert schaut seinem Putt am 18. Loch nach. Keystone/Peter Morrison

Seit 1860 wird das British Open der Golfer ausgetragen. Noch nie in der 166-jährigen Geschichte des einzigen Major-Turniers auf europäischem Boden gelang es einem Spieler, eine 61er-Runde zu spielen.

Am Freitag wäre dies Lucas Herbert um ein Haar gelungen. Am 18. Loch kam der Australier zu einem aussichtsreichen Birdie-Putt aus 1,5 m. Doch Herberts Versuch strich Millimeter an der Lochkante vorbei. So musste sich der 30-Jährige mit einem Par und einer 62er-Runde (8 unter Par) begnügen.

Herberts Putt am 18. Loch geht knapp vorbei

Gleichwohl übernahm Herbert nach der zweiten Runde die Führung und löste den bisherigen Leader Jackson Suber ab. Der US-Amerikaner spielte am Freitag -1 und liegt mit total -6 zwei Schläge hinter Herbert auf Rang 3. Zwischen den beiden liegt mit Bryson Dechambeau (USA) einer der Topfavoriten auf den Sieg.

Auch Burns mit 62er-Runde

Was den zweiten Tag in Southport noch spezieller machte: Nur Minuten nach Herbert kam auch Sam Burns (USA) mit einer 62er-Runde ins Klubhaus. Es war erst die fünfte 62er-Runde in der Geschichte des British Open.