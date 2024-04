Bryson DeChambeau, Max Homa und Scottie Scheffler liegen am 88. US Masters nach zwei Runden schlaggleich in Führung.

Am US Masters

Legende: Trotz Problemen gut unterwegs Scottie Scheffler. IMAGO / Bildbyran

Der erklärte Favorit Scottie Scheffler, souveräner Leader in der Weltrangliste, musste in der zweiten Runde bei etwas schwierig gewordenen Bedingungen die ersten drei Schlagverluste hinnehmen. Mit drei Birdies konnte er diese jedoch wettmachen.

Obwohl er wegen seiner körperlichen Beschwerden kaum noch Turniere spielt, liegt Tiger Woods nach der Hälfte des Pensums im ersten Viertel der 89 Golfer. Am zweiten Tag spielte er eine Par-Runde von 72 Schlägen, mit der er sich auf den 22. Rang verbesserte.

Rekord von Woods

Nebenbei stellte der mittlerweile 48-Jährige einen Rekord auf. Er qualifizierte sich zum 24. Mal in Folge – jedes Mal seit dem ersten Triumph im Jahr 1997 – an seinem Lieblingsturnier für die beiden Finalrunden. Der Amerikaner Fred Couples und der legendäre Südafrikaner Gary Player hatten den Cut am US Masters als bisherige Rekordhalter 23 Mal in Serie geschafft.