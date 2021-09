Legende: Das Schweizer Aushängeschild in Holzhäusern Die Lausannerin Kim Métraux. Keystone

126 Spielerinnen gehen am Donnerstag auf dem Par-72-Kurs in Holzhäusern ZG auf die erste von insgesamt drei Runden der Ladies Open. Angeführt wird das Teilnehmerinnenfeld von Amy Boulden aus Wales, welche das Turnier im letzten Jahr für sich entscheiden konnte. Insgesamt sind 5 Saisonsiegerinnen und 9 Olympia-Teilnehmerinnen beim mit 200'000 Euro dotierten Turnier in der Zentralschweiz am Start.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF sind Sie an von Donnerstag bis Samstag beim Ladies Open in Holzhäusern mit dabei. An jedem Tag übertragen wir ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei sowie in der SRF Sport App.

Zu jenen Spielerinnen, die vor rund einem Monat in Tokio Olympia-Luft schnuppern durften, gehört auch Kim Métraux. Die 26-jährige Lausannerin – vor einem Jahr in Holzhäusern starke Dritte – war in Japan als Schweizer Nummer 2 hinter Albane Valenzuela am Start und wurde 54.

00:48 Video Archiv: Métraux locht bei Olympia aus 155 Metern ein Aus Tokyo 2020 Clips vom 05.08.2021. abspielen

Ein Schweizer Quintett ist dabei

Métraux darf in Holzhäusern auch 2021 zu den Mitfavoritinnen gezählt werden. Die Erinnerungen ans Vorjahr sind bei ihr noch frisch. «Das war eine der besten Wochen auf der Tour», sagt sie. Neben Métraux sind mit Elena Moosmann, Vanessa Knecht, Anaïs Maggetti und Caroline Rominger vier weitere Schweizerinnen am Start.