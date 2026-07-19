Der 39-Jährige schlägt am letzten Loch ein Birdie und gewinnt im nordenglischen Southport sein erstes Major.

Der Neuseeländer Ryan Fox hat im Royal Birkdale Golf Club die 154. Austragung der British Open gewonnen, das älteste Golfturnier der Welt und eines der vier Majors. Es ist der mit Abstand grösste Sieg seiner Karriere. Er bringt ihm ein Preisgeld in Höhe von umgerechnet rund 2,6 Mio. Franken ein.

Fox absolvierte die Schlussrunde in 68 Schlägen (2 unter Par) und gewann einen Schlag vor dem stark aufkommenden Amerikaner Cameron Young. Mit total 270 Schlägen blieb er 10 unter Par. Dritter wurde Sam Burns (USA), der nach der 3. Runde noch geführt hatte.

Beeindruckender Schlussspurt

Fox schuf die Differenz mit vier Birdies an den letzten sechs Löchern. Auch am 18. und letzten Loch blieb er mit drei Schlägen unter der Normschlagzahl und vermied somit ein Stechen gegen Young.

Dieser hatte mit 6 unter Par eine phänomenale Schlussrunde hingelegt und war vom 11. auf den 1. Zwischenrang vorgestossen – ausgerechnet am 18. Loch produzierte er seinen einzigen Bogey.