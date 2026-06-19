Wegen Dunkelheit muss die 1. Runde an den US Open auf Long Island frühzeitig abgebrochen werden. Es führt Wyndham Clark.

Nach dem ersten Tag an den US Open in Southampton auf der New Yorker Insel Long Island konnte sich ein Spieler bereits leicht vorne absetzen. Wyndham Clark gelangen im Shinnecock Hills Golf Club insgesamt fünf Birdies, am 5. Loch glückte dem US-Amerikaner sogar ein Eagle.

Nach 16 Löchern und einer Bilanz von sechs unter Par wurde Clark um 20:25 Uhr Lokalzeit vom Einbruch der Dunkelheit frühzeitig gestoppt. Seine Startrunde wird der US-Open-Sieger von 2023 damit erst am Freitag beenden können.

Scheffler weit zurückgebunden

Gleich sieben Spieler teilen sich nach dem ersten Tag mit vier Schlägen Rückstand den 2. Platz, darunter auch Jon Rahm (ESP), Dustin Johnson (USA) und Matt Fitzpatrick (ENG). Rory McIlroy folgt mit fünf Schlägen Rückstand auf dem 9. Zwischenrang. Die Weltnummer 1, Scottie Scheffler, liegt bereits neun Schläge hinter Leader Clark.

Die erste Runde musste am Donnerstag während zwei Stunden wegen des dichten Nebels unterbrochen werden. Zudem erschwerten teils starke Windböen die Aufgabe für die Golfer zusätzlich.