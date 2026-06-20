Der US-Amerikaner Wyndham Clark liegt an den US Open auf Long Island auch nach der 2. Runde mit vier Schlägen vorne.

Legende: Volle Konzentration Wyndham Clark. Reuters/Bill Streicher

Wyndham Clark befindet sich weiter auf bestem Wege zu seinem zweiten Titel an den US Open. Noch nie im geschichtsträchtigen Shinnecock Hills Golf Club lag ein Spieler nach 36 Löchern so deutlich unter Par (-7) wie der 32-jährige US-Amerikaner.

Clark hatte die US Open 2023 gewonnen. Er ist auf Wiedergutmachung aus, nachdem er im vergangenen Jahr den Cut verpasst hatte. Er liegt weiterhin komfortabel in Führung, obwohl er am Freitag mit 69 Schlägen (eins unter Par) nicht mehr an die starke Leistung des Vortags (64 Schläge) anknüpfen konnte.

Vier Spieler teilen sich Platz 2: der Engländer Matt Fitzpatrick, der Südkoreaner Tom Kim sowie die US-Amerikaner Xander Schauffele und Sam Stevens.

Steigerung von Scheffler

Scottie Scheffler, der mit einem Sieg den Karriere-Grand-Slam komplettieren würde, fand mit einer 68 wieder zu seiner Form und liegt nun sieben Schläge hinter Clark auf dem geteilten 11. Platz – ebenso wie der Nordire Rory McIlroy.

Titelverteidiger J. J. Spaun (USA) verpasste den Cut ebenso wie Landsmann Bryson DeChambeau und Jon Rahm (ESP).