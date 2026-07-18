Sam Burns (USA) hat sich am 3. Tag des British Open an die Spitze gesetzt. Auf Rang 2 liegen Ryan Fox und Si Woo Kim.

Legende: Hat seinen 1. Major-Titel im Visier Sam Burns. Imago/UPI Photo

Nach der überragenden 62er-Runde vom Freitag hat Sam Burns am Samstag nachgelegt. Mit 65 Schlägen blieb der 30-jährige US-Amerikaner 5 unter Par und übernahm die Führung vom Australier Lucas Herbert, der mit einer 71er-Runde auf den geteilten 4. Rang zurückfiel. Burns hatte seinen 1. Major-Titel vor 4 Wochen an den US Open einen Schlag hinter Sieger Wyndham Clark nur hauchdünn verpasst.

Nächste 62er-Runde

Mann des Tages auf dem Golfkurs in Southport an der Westküste Englands war indes der Neuseeländer Ryan Fox. Der 39-Jährige, der ein Major-Turnier noch nie in den Top 15 abgeschlossen hat, brillierte mit der 4. 62er-Runde in der 166-jährigen Geschichte des British Open, nachdem dies am Vortag bereits Herbert und Burns gelungen war. Damit verbesserte sich Fox gleich um 50 Positionen auf Platz 2.

Diesen teilt er 2 Schläge hinter Burns mit dem Südkoreaner Si Woo Kim. Der 31-Jährige überzeugte bisher mit seiner Konstanz auf hohem Niveau und benötigte an den ersten 3 Wettkampf-Tagen 68, 67 und 67 Schläge für die 18 Löcher.