Der US-Open-Titel fehlt noch im Palmarès der Weltnummer 1. Ändert sich das an diesem Wochenende?

Scheffler und die Chance auf den Karriere-Grand-Slam

Legende: Stimmt sich ein Scottie Scheffler auf einer Trainingsrunde auf dem Shinnecock Hills Golf Club. Keystone/AP/DAVID J. PHILLIP

Gastgeber der 126. US Open ist der geschichtsträchtige Shinnecock Hills Golf Club in Southampton auf der New Yorker Insel Long Island, wo das Turnier zum 6. Mal ausgetragen wird. Dabei werden die Augen vor allem auf Scottie Scheffler gerichtet sein.

Die Nummer 1 der Welt greift erstmals nach dem Karriere-Grand-Slam. Dem zweifachen Masters-Sieger aus Texas fehlen nach den Triumphen im Vorjahr bei der PGA Championship und an den British Open nur noch die US Open.

«Ich würde gerne meine nationale Meisterschaft gewinnen», sagte Scheffler, der genau am Sonntag, am Schlusstag der US Open, seinen 30. Geburtstag feiert.

Bemerkenswerte Konstanz

Auch wenn Scheffler heuer siegtechnisch noch nicht an seine überragenden Vorjahre anschliessen konnte, ist seine Konstanz an der Spitze bemerkenswert. Das letzte Mal einen Cut auf der Tour verpasste der Amerikaner vor vier Jahren. Sein letzter Erfolg datiert indes vom Januar im kalifornischen La Quinta.

Zuletzt hatte Rory McIlroy (NIR) den Karriere-Grand-Slam mit dem Sieg beim Masters in Augusta 2025 komplettiert.