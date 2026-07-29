Von Donnerstag bis Sonntag geht das fünfte und letzte Golf-Major bei den Frauen über die Bühne. Mit dabei: Chiara Tamburlini.

Legende: Rang 61 vor 3 Wochen Beim AIG Women's Open in Evian-les-Bains (FRA), dem 4. Major der Saison, schaffte Chiara Tamburlini den Cut nur knapp. Imago/Andre ENgelmann

Vor einem Jahr konnte Chiara Tamburlini beim British Open vom grossen Coup träumen. Auf dem geteilten 8. Platz – 3 Schläge hinter Rang 3 und deren 5 hinter der Leaderin – ging die Ostschweizerin auf die Schlussrunde. In dieser blieb die 26-Jährige jedoch 2 Schläge über Par und fiel noch auf den 13. Schlussrang zurück. Diese Klassierung ist gleichwohl das beste Major-Resultat der Schweizerin.

Am Donnerstag um 12:36 MESZ schlägt Tamburlini auf dem Royal Lytham & St Annes Golf Club südlich von Blackpool zu ihrem 12. Major ab. Die Weltnummer 100 ist die einzige Schweizerin unter den 144 Teilnehmerinnen. Das fünfte und letzte Major des Jahres ist mit 10 Millionen Dollar dotiert, die Siegerin streicht 1,5 Millionen Dollar ein.

Tamburlini hat Nachholbedarf

An den Majors läuft es Tamburlini heuer noch nicht nach Wunsch. Rang 27 ist ihr Bestergebnis, zuletzt wurde sie 61. Zweimal verpasste sie den Cut.

An der Spitze ist ein Duell zwischen der Weltnummer 1 Nelly Korda (USA) und der Weltnummer 3 Haeran Ryu (KOR) zu erwarten. Beide haben 2026 je 2 Majors gewonnen.