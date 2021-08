Aussenseiter Crocker und Paratore in Crans-Montana in Führung

Legende: Behält er am Sonntag die Nerven? Der Amerikaner Sean Crocker teilt sich die Führung mit dem Italiener Renato Paratore. imago images

Die Entscheidung am Omega European Masters in Crans-Montana am Sonntag verspricht Spannung. Nach der Vorschlussrunde am Samstag liegen zwei Aussenseiter schlaggleich in Führung: der Amerikaner Sean Crocker und der Italiener Renato Paratore.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es am mit zwei Millionen Euro dotierten Turnier keinen Favoritensieg geben wird, ist sehr hoch. 14 Spieler liegen nach drei Umgängen innerhalb von nur vier Schlägen an der Spitze. Von diesen ist der Österreicher Bernd Wiesberger als Nummer 71 der Weltrangliste der Namhafteste.

Kein guter Tag für die Stars

Die vier in den beiden Finalrunden vertretenen namhaften Golfer konnten allesamt am Samstag nicht zusetzen. Der spanische Publikumsliebling Miguel Angel Jimenez und der frühere British-Open-Champion Henrik Stenson aus Schweden liegen vor den letzten 18 Löchern je sieben Schläge zurück. Die weiteren früheren Majorturnier-Sieger Francesco Molinari aus Italien und Martin Kaymer aus Deutschland müssten sogar noch je einen Schlag mehr gutmachen.

Den beiden im Finalfeld auftauchenden Schweizern lief es am Samstag nicht gut. Sowohl der Genfer Profi Raphaël de Sousa als auch der Amateur Ronan Kleu benötigten 75 Schläge (5 über Par), wodurch sie in die Ränge 70 respektive 65 zurückfielen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Schlussrunde am European Masters in Crans-Montana sehen Sie am Sonntag ab 13:00 Uhr im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport und in der Sport App. Um 16:50 Uhr zeigt SRF zwei eine Teilaufzeichnung.