Von Stammgästen, Rückkehrern und Talenten

Unter vielen namhaften Golfprofis am European Masters in Crans-Montana stechen drei Namen heraus.

Der Stammgast

An dem am Donnerstag beginnenden, mit 2,7 Millionen Euro dotierten Traditionsturnier auf dem Walliser Hochplateau, darf ein Golfer nicht fehlen: Der Spanier Miguel Angel Jimenez ist am Turnier zum 28. (!) Mal dabei. Der 54-Jährige gewann indes erst einmal.

Das Talent

Tommy Fleetwood hat noch keine absolute Bekanntheit. Doch der 26-jährige Engländer besitzt das Rüstzeug, um Majorturniere für sich zu entscheiden. Fleetwood ist seit 7 Jahren Profi. In der laufenden Saison zeigte er sein Potenzial mit zwei Turniersiegen. In der Weltrangliste liegt Fleetwood an der 16. Position. Im Spielerfeld von Crans-Montana ist nur Vorjahressieger Alexander Noren aus Schweden als 12. besser klassiert.

Der Rückkehrer

Luke Donald ist nicht in Topform. Doch der Engländer gewann in seiner Karriere 12 Turniere und war ab 2011 während insgesamt 56 Wochen die Weltnummer 1. Nur fünf Spieler standen länger an der Spitze als er, nämlich Tiger Woods, Greg Norman, Nick Faldo, Rory McIlroy und Severiano Ballesteros. Donald kehrt erstmals seit 12 Jahren ins Wallis zurück.