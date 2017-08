Woods stimmt Deal mit Staatsanwaltschaft zu

Der ehemalige Golf-Superstar Tiger Woods strebt im Verfahren wegen Autofahrens unter Drogeneinfluss einen Vergleich mit der Anklage an. Dem 41-Jährigen blüht ein umfangreiches Wiedergutmachungs-Programm.

Woods, der bei der Anhörung in Palm Beach durch einen Anwalt vertreten wurde, plädierte im Hauptanklagepunkt «Autofahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss» auf «nicht schuldig». Er stimmte aber einer Vereinbarung zu, welche einen Schuldspruch wegen «rücksichtlosem Autofahren» vorsieht, wie es von Seiten der Staatsanwaltschaft hiess. Woods' Vertreter äusserte sich nicht.

Ausserdem würde er zur Teilnahme an einem Wiedergutmachung-Programm verpflichtet. Es umfasst:

Ein Jahr Bewährung

Eine 250-Dollar-Strafe

Die Übernahme der Verfahrenskosten

50 Stunden gemeinnütziger Dienst

Besuch von Kursen zur Vermeidung von Fahrens unter Drogeneinfluss

Besuch eines Workshops, in dem Unfallopfer von ihrem Leiden erzählen

Woods war Ende Mai von Polizisten nahe seines Hauses in Florida am Steuer seines Wagens in fahruntüchtigem und verwirrtem Zustand aufgegriffen worden.