Youngster Fitzpatrick triumphiert im Wallis

Als jüngster Sieger seit 1986 hat der 23-jährige Matthew Fitzpatrick das European Masters in Crans-Montana gewonnen. Der Engländer setzte sich im Stechen gegen den Australier Scott Hend durch.

Scott Hend hatte sich schon vor einem Jahr in einem Stechen geschlagen geben müssen, damals dem Schweden Alexander Noren. Heuer vergab der Australier in der zweiten Wiederholung des 18. Lochs eine riesige Chance zum Sieg, als er einen Putt aus weniger als zwei Metern am Loch vorbei schob. Am 3. Loch des Stechens reichte Matthew Fitzpatrick ein Par zum Sieg, weil Hend einen Schlagverlust hatte hinnehmen müssen.

Fitzpatrick startete mit einem Rückstand von drei Schlägen auf Leader Hend in die Schlussrunde. Am 6. Loch legte er richtig los. Von dort weg erspielte er sich bis zuletzt 7 Birdies – zweimal 3 am Stück.

Galliano fällt leicht zurück

Der Tessiner Luca Galliano, der als einziger Schweizer den Cut überstanden hatte, fiel mit einer 73er-Schlussrunde auf den 74. Rang unter den 77 Finalisten zurück. Für den 31-jährigen Galliano, der üblicherweise auf den Tours der zweiten und der dritten Kategorie im Einsatz steht, war der Auftritt dennoch ein Erfolg.

Hochbetrieb am Sonntag

Nachdem das Turnier am Samstag wegen einer dicken Nebelbank für zweieinhalb Stunden hatte unterbrochen werden müssen, konnten die Besten des Zwischenklassements ihre 3. Runde erst am Sonntagmorgen beenden. Auf diese Weise musste beispielsweise Hend am Sonntag 23 statt 18 Löcher spielen.

Schlussklassement des European Masters (2,7 Mio. Euro/Par 70): 1. Matthew Fitzpatrick (Eng) 266 (67/65/70/64), Sieger am 3. Loch des Stechens mit Par gegen Bogey. 2. Scott Hend (Aus) 266 (64/63/71/68). 3. Tyrrell Hatton (Eng) 269 (64/71/68/66) und Fabrizio Zanotti (Par) 269 (66/65/70/68). 5. Mikko Ilonen (Fi) 270 (70/70/66/64). 6. Alexander Noren (Sd) 271 (70/67/68/66), Darren Fichardt (SA) 271 (65/63/74/6) und Lee Slattery (Eng) 271 (72/65/68/66).

Ferner: 54. Lee Westwood (Eng) 280 (71/67/73/69). 70. Miguel Angel Jimenez (Sp) 283 (64/73/77/69) und Luke Donald (Eng) 283 (68/71/72/72). 74. Luca Galliano (Sz) 284 (70/70/71/73).

