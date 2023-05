3:0 in Serie gegen BSV Bern

Legende: Der Final kann kommen Die Handballer des HC Kriens-Luzern sind in den Playoffs noch ohne Niederlage. SRF

Kriens-Luzern gewinnt das 3. Halbfinalspiel zu Hause gegen den BSV Bern mit 31:28.

Damit entscheiden die Innerschweizer die Serie mit 3:0 für sich und qualifizieren sich erstmals überhaupt für den Playoff-Final.

Im 2. Halbfinal haben am Abend die Kadetten Schaffhausen gegen Pfadi Winterthur die Chance, Kriens-Luzern in den Playoff-Final zu folgen.

Der 1. Playoff-Finalist in der Quickline Handball League (QHL) heisst Kriens-Luzern. Die Innerschweizer feierten im 3. Halbfinal-Spiel gegen den BSV Bern vor eigenem Anhang einen 31:28-Erfolg. Damit bleibt der Qualifikationsgewinner und Cupsieger in den Playoffs ungeschlagen. Der Gegner im Playoff-Final könnte schon bald feststehen: Wenn sich die Kadetten Schaffhausen am Abend gegen Pfadi Winterthur abermals durchsetzen, stehen die Munotstädter ebenfalls im Final.

Schmid für einmal nur mit 3 Treffern

Die Krienser lagen während der ganzen Partie nie in Rückstand. Zur Pause hatten sie sich einen Vorsprung von 4 Toren herausgearbeitet (16:12), den sie bis zur 41. Minute auf 24:17 ausbauten. Trotzdem blieb es spannend, denn die Berner konnten das Defizit mehrfach auf 3 Treffer reduzieren. Das Team von Martin Rubin schaffte es indes nicht mehr, das Skore erstmals seit der 8. Minute (4:4) auszugleichen.

Andy Schmid begnügte sich für einmal mit 3 Toren. Dies, nachdem er in den ersten beiden Begegnungen 13 respektive 10 Treffer erzielt hatte. Schmids Teamkollege On Langenick war mit 8 Goals Topskorer der Partie.

Damit können Schmid und Co. weiter vom Double träumen. Der Playoff-Final beginnt am Pfingstmontag (29. Mai).