Erstmals in seiner Vereinsgeschichte spielt Kriens-Luzern in der Champions League. Jetzt ist klar, auf wen es trifft.

Legende: Wissen, wohin es geht Die Spieler von Kriens-Luzern. KEYSTONE/Urs Flueeler

Der Schweizer Meister Kriens-Luzern war mit seiner Bewerbung für einen Teilnehmerplatz in der Champions League erfolgreich und nimmt in diesem Jahr nun erstmals im neu mit 24 Teams ausgetragenen Wettbewerb teil. Am Freitag fand in Wien die Auslosung der Vorrundengruppen statt.

Die Innerschweizer werden dabei auf den deutschen Klub Magdeburg, auf Industria Kielce aus Polen und auf Kolstad Handball aus Norwegen treffen.

Fortsetzung gewiss

Die beiden erstplatzierten Teams jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Für die beiden Mannschaften auf den Rängen 3 und 4 geht's in der European League weiter. Los geht's in der «Königsklasse» am 9. und 10. September.