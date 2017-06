Mit 27 Jahren: Schrebergarten statt Handball-Weltklasse

Andy Schmids Teamkollege Kim Ekdahl du Rietz tritt am Samstag von der grossen Handball-Bühne ab. Weil der Schwede als Profi nicht mehr glücklich ist, beendet er seine Karriere auf dem Höhepunkt.

Kim Ekdahl du Rietz zeichnen verschiedene Merkmale aus: Zum Beispiel seine Dynamik im linken Rückraum, seine Haarmähne sowie der für einen Schweden eigenartige Nachname.

Aktuell sorgt aber vor allem sein ungewohnter Abgang von der Handball-Bühne für Schlagzeilen. Seit Monaten steht fest, dass der 27-Jährige die Karriere trotz laufendem Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen abbricht.

Kim Ekdahl Du Rietz – äntligen – https://t.co/cwEi30fnjM — Karl Ahlberg (@KarlAhlberg) 9. Juni 2017

Er tut dies mit dem deutschen Meistertitel, zu dem er mit seiner wohl stärksten Saison massgeblich beigetragen hat. «Mit so einem Erfolg abzuschliessen, ist einfach perfekt.»

« Ich könnte mir keinen besseren Augenblick vorstellen, um aufzuhören. » Kim Ekdahl du Rietz



Handball mache ihn nicht mehr glücklich, sagt der Nebenmann von Andy Schmid, der als Jugendlicher eher ungewollt in eine Profi-Laufbahn hineingewachsen war.

Wie es nach der Meisterfeier am Sonntag weitergeht, steht nicht im Detail fest. Ekdahl du Rietz hat sich ein kleines Schrebergarten-Häuschen in der Heimat gekauft (Bild), zudem will er statt der ursprünglich geplanten Weltreise ein bisschen durch Europa ziehen.