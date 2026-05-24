In der Hauptrunde haben die Kadetten Schaffhausen von 27 Partien nur deren 2 verloren – eine Pleite davon war auswärts gegen Kriens-Luzern. Nun unterlag der Quali-Sieger zum Auftakt der Playoff-Finals erneut den Innerschweizern. Diesmal aber zuhause.

Kriens-Luzern gab von Anfang an den Ton an, lag über 60 Minuten nur einmal in Rückstand (3:4). Zur Halbzeit stand es 17:13 zugunsten der Gäste, die Munotstädter machten sich das Leben mit individuellen Fehlern selbst schwer. Nach der Pause konnte Kriens-Luzern den Vorsprung gar auf 7 Punkte ausbauen (26:19), das Aufbäumen der Hausherren mit 3 Toren hintereinander kam zu spät. Am Ende siegten die Gäste 37:33.

Kadetten nun gefordert

Das Break war geglückt, die Innerschweizer reihten den 16. Sieg in Serie aneinander – Vereinsrekord. Spiel 2 in Kriens geht am Mittwoch um 19:15 Uhr über die Bühne (live bei SRF). Gespielt wird im Best-of-Five-Modus.

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