Schweizer Handballer definitiv nicht an der EM

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft bleibt auch nach dem 5. Qualifikationsspiel ohne Punkte. Gegen Slowenien setzte es eine 20:33-Niederlage ab.

Den Schweizer Handballern bleibt die 3. Teilnahme an einer Handball-Europameisterschaft verwehrt. In der Qualifikation resultierte beim 20:33 gegen den WM-Dritten Slowenien in Schaffhausen die 5. Niederlage im 5. Spiel.

Grosse Verletzungssorgen

Die Voraussetzungen für die Schweizer waren alles andere als ideal gewesen. 6 Spieler fehlten Nationaltrainer Michael Suter wegen Verletzungen, zudem fiel kurzfristig wegen Krankheit auch noch Kreisläufer Lucas Meister aus. Aus diesem Grund kamen gleich 4 Spieler zu ihrem Länderspiel-Debüt.

Von der Hoffnung zur Enttäuschung

Nach einem ansprechenden Auftakt im letzten Herbst hat die SHV-Equipe wieder deutlich an Terrain eingebüsst. Andy Schmid, in der Bundesliga zuletzt im Zentrum des Meister-Doubles der Rhein-Neckar Löwen, hatte als Mittelmann im Team der zahlreichen Debütanten wenig bis nichts auszurichten.

Die Schweiz wird ihre Qualifikations-Kampagne am Sonntag in Bremen gegen den amtierenden Europameister Deutschland beenden.