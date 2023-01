An der Handball-WM in Polen und Schweden ziehen die Spanier und die Dänen in den Halbfinal ein.

Legende: Grenzenloser Jubel Die Spanier feiern den Halbfinal-Einzug. Keystone/AP Photo/Piotr Hawalej

Spanien rang im Viertelfinal in Danzig Norwegen nach zweimaliger Verlängerung mit 35:34 nieder. Die Iberer hatten kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit zurückgelegen, ehe Alex Duschebajew mit der Schlusssirene den Ausgleich erzielte und sein Team in die Verlängerung führte. Duschebajew war es auch, der in der Schlussminute der zweiten Overtime den Siegtreffer markierte. Den letzten norwegischen Wurf parierte dann Torhüter Perez de Vargas.

Dänemark weiter auf Hattrick-Kurs

Im Halbfinal treffen die Spanier auf Dänemark. Der Titelverteidiger bekundete im Viertelfinal gegen Ungarn keine Probleme und feierte einen 40:23-Kantersieg. Damit sind die Dänen nur noch zwei Schritte vom historischen WM-Hattrick entfernt. Nach 2019 und 2021 könnten sie sich als erstes Land überhaupt das dritte Mal in Folge die Krone der Handballwelt aufsetzen.

Die weiteren Halbfinalisten machen am späten Mittwochabend Rekordweltmeister und Olympiasieger Frankreich gegen Deutschland sowie Europameister und Co-Gastgeber Schweden gegen Afrikameister Ägypten unter sich aus. Beide Spiele können Sie auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App in unkommentierten Livestreams mitverfolgen.