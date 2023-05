Startschuss ist am 12. Mai

Legende: Laufend informiert Auf SRF verpassen Sie nichts von der Eishockey-WM in Finnland. SRF

SRF berichtet vom 12. bis 28. Mai in TV und Radio sowie auf den Onlineplattformen umfassend über die Eishockey-WM 2023. Im Zentrum der Berichterstattung steht das Schweizer Nationalteam von Cheftrainer Patrick Fischer, welches alle seine Vorrundenspiele in Riga bestreitet.

Live-Eishockey und WM-Magazin auf SRF zwei

Alle Schweizer WM-Partien sind live auf SRF zwei im Programm. Ebenfalls live zu sehen sind weitere Top-Spiele der Vorrunde sowie der K.o.-Phase. Täglich nach den Abendspielen folgt die Sendung «Eishockey-WM – Highlights». Das Magazin bietet die Höhepunkte mit allen Spielen und Toren des Tages, vertiefende Analysen der SRF-Experten sowie Hintergründe zum Schweizer Nationalteam und seinen WM-Gegnern.

TV-Programm Box aufklappen Box zuklappen Freitag, 12. Mai 2023, SRF zwei 19.20 Uhr: Lettland – Kanada (Vorrunde)

22.00 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Samstag, 13. Mai 2023, SRF zwei 11.20 Uhr: Schweiz – Slowenien (Vorrunde)

– Slowenien (Vorrunde) 23.10 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Sonntag, 14. Mai 2023, SRF zwei 15.20 Uhr: Schweiz – Norwegen (Vorrunde)

– Norwegen (Vorrunde) 19.20 Uhr: Schweden – Österreich (Vorrunde)

22.00 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Montag, 15. Mai 2023, SRF zwei 19.20 Uhr: Finnland – Schweden (Vorrunde)

22.00 Uhr: Eishockey-WM – Highlights» Dienstag, 16. Mai 2023, SRF zwei 19.20 Uhr: Schweiz – Kasachstan (Vorrunde)

– Kasachstan (Vorrunde) 22.00 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Mittwoch, 17. Mai 2023, SRF zwei 19.20 Uhr: Kanada – Kasachstan (Vorrunde)

22.00 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Donnerstag, 18. Mai 2023, SRF zwei 19.20 Uhr: Schweiz – Slowakei (Vorrunde)

– Slowakei (Vorrunde) 22.00 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Freitag, 19. Mai 2023, SRF zwei 19.20 Uhr: Österreich – Deutschland (Vorrunde)

22.00 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Samstag, 20. Mai 2023, SRF zwei 15.20 Uhr: Schweiz – Kanada (Vorrunde)

– Kanada (Vorrunde) 23.10 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Sonntag, 21. Mai 2023, SRF zwei 19.20 Uhr: Schweiz – Tschechien (Vorrunde)

– Tschechien (Vorrunde) 22.00 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Montag, 22. Mai 2023, SRF zwei 19.20 Uhr: Österreich – Ungarn (Vorrunde)

22.00 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Dienstag, 23. Mai 2023, SRF zwei 19.20 Uhr: Schweiz – Lettland (Vorrunde)

– Lettland (Vorrunde) 22.00 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Donnerstag, 25. Mai 2023, SRF zwei 15.20 / 19.20 Uhr: Viertelfinal (bei Schweizer Beteiligung wird dieser gezeigt, sonst andere Partie)

22.00 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Samstag, 27. Mai 2023, SRF zwei 13.20 Uhr: Halbfinal 1

17.20 Uhr: Halbfinal 2

22.00 Uhr: «Eishockey-WM – Highlights» Sonntag, 28. Mai 2023, SRF zwei 14.20 Uhr: Spiel um Rang 3

19.20 Uhr: Final

Reto Müller und Philippe Furrer begleiten Schweizer Spiele

Annette Fetscherin und Lukas Studer führen im TV-Studio in Zürich durch das Liveprogramm und das WM-Magazin – gemeinsam mit den SRF-Experten Martin Plüss, Marc Reichert und Christian Weber. Reto Müller kommentiert die Schweizer Spiele sowie die Partien der K.o.-Phase aus den Stadien in Finnland. Unterstützung erhält er wie bereits 2022 vom früheren Schweizer Nationalverteidiger Philippe Furrer (WM-Silber 2013 in Schweden, sechs WM- und zwei Olympia-Teilnahmen). Silvan Schweizer steht bei den weiteren Spielen als Kommentator im Einsatz.

Eishockey-WM im Radio und auf den Onlineplattformen

Auf Radio SRF 3 sind die Hörerinnen und Hörer bei sämtlichen Schweizer WM-Spielen und dem Final live dabei. Die Sportreporter Christoph Sterchi und Reto Wiedmer berichten in Liveschaltungen über das Geschehen auf dem Eis, liefern Analysen und Stimmen sowie Hintergründe zur Weltmeisterschaft. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App können die Userinnen und User alle SRF-Spiele im Livestream mit Ticker verfolgen. News und Resultate sowie Reaktionen und Einschätzungen ergänzen das WM-Angebot auf den SRF-Onlineplattformen.