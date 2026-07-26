Legende: Darf sich Weltmeisterin nennen Alena Marx. imago images/Zuma Press Wire

Alena Marx hat sich an der Kanu-Slalom-WM in den USA zur Weltmeisterin gekürt. In der olympischen Disziplin Kajak-Cross holte die 25-jährige Bernerin die Goldmedaille. Marx war vor einem Jahr bereits einmal Weltmeisterin geworden. Damals hatte sie Gold im Kajak-Cross-Einzelzeitfahren gewonnen. Vor zwei Tagen war sie im ebenfalls olympischen Kajak-Einer Vierte geworden.

Bruder doppelt nach

Kurz nach dem Triumph von Alena Marx glänzte auch ihr zwei Jahre älterer Bruder Dimitri, der hinter dem Tschechen Vit Prindis Silber gewann. Für Dimitri Marx ist es die erste WM-Einzelmedaille. Martin Dougoud, der im Teamwettkampf mit Jan Rohrer und Gelindo Chiarello vor einigen Tagen WM-Silber feierte, beendete den Wettkampf auf dem 7. Platz.

Damit zeigte die Schweiz auf der Anlage, auf der 2028 die olympischen Slalom-Wettkämpfe stattfinden werden, eine gute Leistung. Die WM in Oklahoma City war der erste Anlass, der für das Qualifikationsranking der Olympischen Spiele in Los Angeles in zwei Jahren zählt.