Knapp 50 Tage vor den Olympischen Sommerspielen in Paris haben die Organisatoren am Freitag eine Darstellung der Olympischen Ringe am Eiffelturm enthüllt. Die 29 mal 13 Meter grosse Konstruktion aus recyceltem Stahl wurde von rund 30 Arbeitern mit Hilfe von vier Kränen an der Südseite des Pariser Wahrzeichens angebracht.

Der Eiffelturm wird bei den Olympischen Spielen im Mittelpunkt stehen, denn die Beachvolleyball-Turniere finden zu Füssen des berühmtesten Wahrzeichens von Paris statt. Stahlteile des Eiffelturms wurden auch für die Medaillen von Paris 2024 verwendet. Die 33. Olympischen Sommerspiele finden vom 26. Juli bis 11. August statt.