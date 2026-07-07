Legende: Entkräftet im Zielraum Jens Luraas Oftebro nach seinem Gold-Triumph bei Milano Cortina 2026 im Einzel Normalschanze/10 km. Keystone/Hannibal Hanschke

Die Nordische Kombination ist nach mehr als 100 Jahren nicht mehr Teil des Programms der Olympischen Winterspiele.

Die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees streicht die traditionsreiche Sportart aus dem Wettkampfplan für die Spiele 2030 in den französischen Alpen.

Das Olympia-Aus der Nordischen Kombination ist besiegelt. Wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Dienstag nach einer Sitzung seiner Exekutive bekannt gab, gehört die traditionsreiche Mischung aus Skispringen und Langlauf bei den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen nicht mehr zum olympischen Programm.

Zahlreiche Kritikpunkte

Die «NoKo» war seit der Winterspiel-Premiere 1924 in Chamonix dabei, allerdings wurde die «Königsdisziplin» des Wintersports vor Jahren schon angezählt. Das IOC, das sich Geschlechtergleichheit auf die Fahnen geschrieben hat, formulierte einige Kritikpunkte: zu geringe internationale Verbreitung, begrenzte Zahl konkurrenzfähiger Nationen und vergleichsweise geringe globale Zuschauerreichweite.

Auch im Februar bei Milano Cortina waren die Frauen, die seit 2020 Weltcups austragen, nicht zugelassen gewesen.