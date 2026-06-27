Ponti Dritter in Rom

Nach seinem 2. Rang über 100 m Schmetterling am Freitag ist Noè Ponti beim Trofeo Sette Colli in Rom am Samstag auch über die doppelte Distanz auf das Podium geschwommen. Der Tessiner klassierte sich mit einer Zeit von 1:56,10 Minuten auf dem 3. Rang. Damit verlor er genau eine Sekunde auf die Siegerzeit von Federico Burdisso (ITA). Dazwischen schwamm Richard Marton aus Ungarn auf den 2. Platz (1:55,51 Minuten).

Weltrekord für Steenbergen über 100 m Freistil

Marrit Steenbergen brach in Rom mit einer Zeit von 51,68 Sekunden den Weltrekord über 100 m Freistil. Die Niederländerin entthronte in der Königsdisziplin Sarah Sjöström um drei Hundertstel. Die Schwedin hatte den Rekord seit 2017 gehalten. Die 26-jährige Steenbergen war im vergangenen Sommer in Singapur Weltmeisterin über 100 m Freistil geworden.