Legende: Hat gut lachen Anaheims Top-Center Leo Carlsson. Nicole Vasquez/NHLI/Getty Images

NHL: Anaheim hält Carlsson für enorm viel Geld

Der schwedische Jungstar Leo Carlsson ist zum bestbezahlten Spieler der NHL aufgestiegen. Der 21-jährige Center kassiert bei den Anaheim Ducks bis zur Saison 2030/31 ein durchschnittliches Jahresgehalt von 18 Millionen Dollar. Die Franchise aus Kalifornien ist das Vertragsangebot der Philadelphia Flyers für den Restricted Free Agent mitgegangen. Carlssons Einstiegsvertrag war ausgelaufen. Die Flyers wollten den Stürmer per sogenanntem «Offer Sheet» nach Philadelphia lotsen. Anaheim hatte bis Freitag Zeit, dieses zu matchen. Ansonsten hätten die Ducks ihr Juwel verloren, als Kompensation aber immerhin 4 Erstrundenpicks erhalten. Carlsson löst den Russen Kirill Kaprisow von den Minnesota Wild ab, der mit einem Jahresgehalt von 17 Millionen Dollar an der Spitze lag.

Resultate