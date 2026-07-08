Legende: Verletzte sich bei einem Sturz in die Bande Connor Bedard. imago images/Zuma Press Wire

NHL: Bedard fehlt Chicago zum Saisonbeginn

Die Chicago Blackhawks werden zum Start der neuen NHL-Saison (7. Oktober) auf ihren Starstürmer Connor Bedard verzichten müssen. Der 20-jährige Kanadier musste sich an der Schulter operieren lassen, nachdem er im Eistraining in die Bande gestürzt war. Er wird rund 4 Monate ausfallen und damit mindestens einen Monat der Regular Season verpassen. Bedard war von den Blackhawks 2023 beim Draft an Nummer 1 gezogen worden und wurde in seiner ersten Saison als bester Rookie ausgezeichnet.

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